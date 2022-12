Solitudine a Natale: più chiamate al Telefono amico. Tanti i giovani depressi

Le luci, l'albero, l'attesa dei doni rendono il Natale il periodo più bello dell’anno. Ma non per tutti è così. Chi vive solo sente crescere il disagio proprio durante le feste. Lo sanno bene i 300 volontari di Telefono Amico Italia, impegnati nella maratona d'ascolto - per il nono anno consecutivo - nella notte di Natale e di Santo Stefano. Nel 2021 sono stati d'aiuto ad oltre 640 persone: ben il 78% in più rispetto al Natale 2019, l’ultimo prima della pandemia.

A telefonare sono in prevalenza uomini di età compresa tra i 46 e i 55 anni. Più tecnologiche le donne, che scelgono la chat: spesso molto giovani, tra i 19 e i 25 anni. Preoccupa l'aumento dei contatti da parte dei ragazzi con problemi di depressione, “persone – raccontano gli operatori - che a soli 30 anni hanno la sensazione che la loro vita non abbia senso”.

Anche San Marino ha il suo telefono Amico. Il servizio nasce un anno fa dalla collaborazione di Caritas e Tim, ed è attivo lunedì, martedì e mercoledì mattina. Chiamano in pochi, una decina di persone al mese, per la maggior parte donne sammarinesi sole, dai 45 ai 60 anni. Da circa un anno sono sempre le stesse, per il rapporto di fiducia instaurato con i volontari. “Non cercano tanto un dialogo ma piuttosto chi le ascolti”, ci raccontano. “Difficile che aumenti il numero di chiamate, perché in una realtà piccola come San Marino, anche se è garantito l'anonimato – spiega uno dei tre volontari – c'è chi rinuncia per paura di essere riconosciuto”.

Per tutti i contatti:

Telefono Amico San Marino 0549-946262

Numero nazionale italiano 02 2327 2327

Chat di WhatsApp Amico 324 011 7252

www.telefonoamico.it