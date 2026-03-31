SOCIALE Solitudine, emergenza globale: l’allarme dal Congresso di Psicogeriatria A Padova anche il Presidente dell’ASGG Carlo Renzini, che lancia un messaggio: la solitudine può essere vinta, ma solo se la società decide di non ignorarla

Solitudine, emergenza globale: l’allarme dal Congresso di Psicogeriatria. Presente anche San Marino che propone la sua ricetta La solitudine non è un semplice stato d’animo: è un dramma silenzioso che colpisce milioni di persone, un problema di salute pubblica globale che mette a dura prova i servizi socio-sanitari. Paesi come Regno Unito e Giappone ne hanno compreso la gravità, tanto da istituire un Ministero dedicato. Al Congresso Nazionale di Psicogeriatria organizzato dall’AIP a Padova, il Presidente dell’Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria Carlo Renzini, ha moderato la sessione “Invecchiamento celebrale e solitudine”, sottolineando un fatto cruciale: non esiste ancora uno standard internazionale per definire la solitudine.

Isolamento sociale, vivere soli e sentirsi soli sono esperienze diverse, così come diverse sono le forme di solitudine che attraversano la vita. La solitudine può essere scelta oppure imposta, diventando fonte di sofferenza profonda. Può riguardare l’individuo, le comunità, le donne private di diritti o gli uomini che perdono identità e legami. Si manifesta in ogni età: negli adolescenti che cercano rifugio nel “branco”, negli anziani che desiderano compagnia ma si sentono soli, nella società che cambia e allontana le persone l’una dall’altra.

Per l’anziano, la solitudine ha implicazioni concrete e drammatiche: aumenta fragilità, malattie e mortalità, diventando una vera e propria minaccia. L’invecchiamento demografico amplifica il problema, aggravato da crisi familiare, isolamento abitativo, riduzione dei legami di amicizia e dalle trasformazioni nelle relazioni causate dalle tecnologie digitali.

La solitudine, tuttavia, non è inevitabile, può essere mitigata con interventi mirati e un approccio culturale e sociale consapevole. Creare ponti tra le persone, costruire reti di sostegno locali, promuovere coabitazioni e co-housing, sostenere l’associazionismo e sviluppare una medicina personalizzata centrata sulla qualità della vita sono strumenti concreti per combatterla. Renzini lancia quindi un messaggio chiaro: la solitudine può essere vinta, ma solo se la società decide di non ignorarla, scegliendo di ascoltare e costruire legami autentici, in ogni età della vita.

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