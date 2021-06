21 GIUGNO Solstizio d'estate: la giornata più lunga dell'anno fra astronomia e riti pagani

Inizia oggi l'estate astronomica, più precisamente è iniziata alle 05:31. Il 21 giugno è infatti il solstizio d'estate, la giornata più lunga dell'anno poiché il sole raggiunge il punto più settentrionale nella sua corsa annuale, regalando così il massimo numero di ore di luce possibili nell'emisfero nord. In quello australe invece, la situazione è rovesciata: il 20/21 giugno è il giorno più corto dell’anno, mentre il 21/22 dicembre è il più lungo.

Il solstizio d'estate è stata, anche per moltissime civiltà del passato, una data simbolica. Anticamente, per fare alcuni esempi, gli Inca festeggiavano la divinità Inti con l'erezione di torri molto alte per emulare la sua grandezza, i Maya e gli Atzechi, invece, organizzavano feste propiziatorie per gli imminenti raccolti, mentre gli Egiziani, popolazione al centro della cultura nord africana, associavano il solstizio al dio Sole, Horus. In Europa il solstizio è stato fatto coincidere con la nascita di San Giovanni Battista (esattamente a sei mesi di distanza da Gesù Cristo, nato in concomitanza con il solstizio d’inverno), così da riportare le celebrazioni nell’ambito della fede cristiana.

