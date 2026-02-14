14 FEBBRAIO Sondaggio di San Valentino: cena romantica o derby d'Italia? In tanti ai nostri microfoni hanno negato la passione calcistica, instillandoci un dubbio: saranno in pochi a guardare la partita o chi la guarda non compra nemmeno i fiori?

La brutta notizia è il prezzo: per San Valentino ci sono rincari medi dell'8%, secondo l'Osservatorio di Federconsumatori, con un giro d'affari vicino al miliardo in Italia. Volano i prezzi di gioielli e cene; ci si consola con il vino, che costa meno dell'anno scorso. La notizia bella è invece che l'amor non è venale. Conta il pensiero, il gesto, pur non obbligatorio, e le dimensioni dell'affetto non dipendono dallo scontrino. In tanti anche quest'anno hanno scelto la via del romanticismo tradizionale.

Di certo, però, questo San Valentino per qualcuno rappresenta un dilemma morale e relazionale: cena romantica con la dolce metà o derby d'Italia Inter-Juve?

In tanti ai nostri microfoni hanno negato la passione calcistica, instillandoci un dubbio: saranno in pochi a guardare la partita o chi la guarda non compra nemmeno i fiori (e per questo non lo abbiamo incontrato dal fioraio)?

Nel video un sondaggio tra gli acquirenti di fiori

