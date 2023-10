PROSSIMA PUNTATA Sondaggio: Intelligenza artificiale, le macchine ci conquisteranno? Mercoledì alle 21 un nuovo appuntamento dedicato all'Intelligenza Artificiale

L'intelligenza artificiale è uno dei temi al centro del dibattito, dopo che applicazioni come ChatGPT sono diventate di uso comune. L'AI, in realtà, esiste da moltissimo tempo, ma ora si sta diffondendo sempre più nella vita di tutti i giorni. Si apre allora il dibattito, e la contrapposizione, tra chi vede nell'intelligenza artificiale una sicura opportunità e chi, invece, mette in guardia sui rischi di un uso improprio. Non mancano le ipotesi - care a letteratura e film di fantascienza - di un futuro distopico in cui le macchine svilupperanno una propria autonomia di pensiero e prenderanno il sopravvento sull'uomo.

Di tutto questo parleremo a Viceversa, con una serie di esperti. Appuntamento mercoledì 25 ottobre alle ore 21 su RTV.

In vista della puntata, proponiamo ai nostri lettori un sondaggio i cui risultati saranno resi noti durante la puntata.

