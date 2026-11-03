VICEVERSA SONDAGGIO - RallyLegend e sicurezza: tu cosa ne pensi?

SONDAGGIO - RallyLegend e sicurezza: tu cosa ne pensi?.

Dopo il RallyLegend e il conseguente dibattito pubblico, spesso sfociato in una contrapposizione tra favorevoli e contrari, il tema è arrivato anche in Consiglio a fine mese. In Aula, infatti, la ratifica del decreto con le disposizioni per l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione della manifestazione. Diverse le opinioni tra le forze politiche. In generale tutti riconoscono l'importanza dell'evento, ma variegate sono le sensibilità e le proposte dei consiglieri: c'è chi chiede sanzioni dure, chi esorta a mettere un tetto alle presenze, passando per regole sulla sicurezza da fissare con largo anticipo e la domanda di maggiori risorse dagli organizzatori per proteggere il territorio.

Tu cosa ne pensi? Rispondi al sondaggio, anonimo, in vista della puntata di Viceversa che andrà in onda mercoledì 4 novembre alle ore 21. I risultati saranno letti durante la puntata.

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