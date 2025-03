Sonno: il segreto per il benessere fisico e mentale. Ecco le regole contro insonnia e risvegli notturni

Il 14 marzo si è celebrata la Giornata Mondiale del Sonno, un’occasione per sensibilizzare sull’importanza di un riposo di qualità e sulle conseguenze dei disturbi del sonno sulla salute. L’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) promuove da tempo una maggiore consapevolezza in questo ambito, sottolineando come trattamenti mirati possano non solo migliorare la qualità della vita, ma anche ridurre il rischio di altre patologie.

Le apnee notturne: un problema diffuso

Tra i disturbi più comuni alla base dell'insonnia, le apnee ostruttive del sonno rappresentano una condizione spesso sottovalutata ma con impatti significativi sulla salute. "La casistica sammarinese – spiega la dottoressa Valentina Conti – è riuscita a fare scuola, con all’attivo già diverse pubblicazioni e ricerche". Per il 2025, l’ISS ha fissato obiettivi chiave per migliorare la salute del sonno attraverso:

Educazione e sensibilizzazione: promuovere una maggiore consapevolezza tra la popolazione.

Interventi individuali: incentivare la prevenzione e l’adozione di corrette abitudini.

Medicina preventiva: integrare la salute del sonno nella prevenzione sanitaria.

Iniziative aziendali e istituzionali

Tecnologia e monitoraggio: incentivare l’uso di strumenti per la diagnosi precoce.

Politiche pubbliche, con strategie di salute pubblica mirate.

Le regole d’oro per un buon riposo

A fornire le linee guida per una corretta igiene del sonno, fondamentali per contrastare insonnia e risvegli notturni - è il National Heart, Lung, and Blood Institute, parte del National Institutes of Health (NIH) - istituto nazionale di ricerca medica statunitense - .

Tra le raccomandazioni:

Dormire abbastanza ogni notte. Il sonno è spesso la prima cosa che le persone impegnate riducono a discapito di altre attività. Trovare il tempo per dormire aiuterà a proteggere la salute e il benessere fisico e cerebrale ora e in futuro. Mediamente sono necessarie almeno 6 ore per un buon riposo, possibilmente senza risvegli. Vai a letto e svegliati alla stessa ora ogni giorno. Per i bambini, è bene stabilire un orario e una routine per andare a dormire. Non utilizzare la camera da letto del piccolo per le punizioni. Per adulti e bambini, cercare di mantenere lo stesso programma di sonno nei giorni feriali e nei fine settimana: limita la differenza a non più di un'ora circa. Stare alzato fino a tardi e dormire fino a tardi nei fine settimana può infatti interrompere il ritmo sonno-veglia del tuo orologio biologico. Usa l'ora prima di andare a letto per rilassarti. Evita l'esercizio fisico intenso e la luce artificiale intensa, come quella proveniente dallo schermo della TV o del computer. La luce può segnalare al cervello che è ora di svegliarsi e inibire la produzione di melatonina, ormone prodotto dal corpo nelle prime ore serali responsabile dell'addormentamento. Evitare pasti pesanti o abbondanti entro poche ore prima di andare a dormire. Piuttosto, in caso di fame, meglio fare uno spuntino leggero. Evita le bevande alcoliche prima di andare a letto, la nicotina (ad esempio le sigarette) e la caffeina (comprese le bibite contenenti caffeina, il caffè, il tè e il cioccolato). La nicotina e la caffeina sono stimolanti ed entrambe le sostanze possono interferire con il sonno. Gli effetti della caffeina possono durare fino a 8 ore quindi una tazza di caffè nel tardo pomeriggio può rendere difficile l'addormentamento la notte. Trascorri del tempo fuori ogni giorno (quando possibile) e sii fisicamente attivo. Mantieni la tua camera da letto silenziosa, fresca e buia (una luce notturna fioca va bene, se necessario). Fai un bagno caldo o usa tecniche di rilassamento prima di andare a letto. Fare un pisolino durante il giorno può aumentare la tua vigilanza e le tue prestazioni. Tuttavia, se hai difficoltà ad addormentarti la notte, limita il sonnellino o fallo nel primo pomeriggio e non più lungo di 20 minuti. Fare un pisolino nei bambini in età prescolare, invece, è normale e promuove una crescita e uno sviluppo sani.