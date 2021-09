Sono quattro i nuovi naturalizzati sammarinesi: si tratta di due uomini e due donne di nazionalità bulgara, argentina e due di nazionalità italiana. Dovevano essere 5, ma una donna di nazionalità albanese non è riuscita a presentarsi. Il Segretario agli interni Elena Tonnini ha ricordato come questa cerimonia sia rimasta immutata nel corso del tempo, ma di come ogni volta venga arricchita dall'esperienza personale dei partecipanti. I Capitani Reggenti hanno sottolineato l'orgoglio di accogliere nuovi cittadini sammarinesi che arricchiscono ogni volta la storia di uno stato - ricordano - che non ha mai fatto guerre e mai le farà.