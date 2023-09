SPORT E SOLIDARIETÀ Soroptimist Club: grande partecipazione per il torneo di golf a sostegno delle vittime di violenza 31 le coppie presenti, 10 euro la quota di partecipazione e raccolte anche tante offerte libere.

Sport e solidarietà sul campo di golf “Pitch & Putt” a San Marino per il torneo a coppie miste “Louisiana”. Evento rivolto ad adulti e ragazzi promosso dal Soroptimist Club San Marino, in collaborazione con la Federazione Golf San Marino, per raccogliere fondi da destinare all'allestimento di una struttura protetta per l'accoglienza in emergenza di donne vittime di violenza. 31 le coppie presenti, 10 euro la quota di partecipazione e raccolte anche tante offerte libere.

Da tempo il Soroptimist ha attivato in territorio service diversificati, rivolti alla collettività, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza in tutte le sue forme.

