Soroptimist: si chiude l'Inter Union Meeting con l'udienza a Palazzo Pubblico

Le conquiste del Soroptimist per le donne sono il risultato di battaglie condotte con forza e determinazione. Così il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari introduce ai Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini il Soroptimist Club San Marino e il Soroptimist International of Europe, riunito da tre giorni in Repubblica per l'Inter Union Meeting, evento a cui partecipano governors e presidenti delle unioni e dei club Soroptimist di diversi Paesi europei.

Questa comunità immensa di donne, affermano i Capitani Reggenti, è diffusa in 130 paesi e conta 75.000 socie di cui 35.000 in Europa, Medio Oriente e Africa. Numeri che restituiscono la portata del significato internazionale che la realtà solidaristica riveste e enfatizzano il ruolo ricoperto da Soroptimist in molteplici organismi internazionali.

Nel servizio l'intervista a Eleonora Bruschi (Governors Soroptimist San Marino)