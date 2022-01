ESC 2022 Sorteggio Eurovision 2022, San Marino nella prima parte della seconda semifinale

Sorteggio Eurovision 2022, San Marino nella prima parte della seconda semifinale.

Si è appena concluso il sorteggio che decide la composizione delle semifinali al prossimo Eurovision Song Contest di Torino. San Marino è stata sorteggiata nella prima parte della seconda semifinale insieme ad Australia, Israele, Malta e Cipro. "Ormai abbiamo 'provato' tutte le combinazioni possibili di semifinali, prime e seconde parti - commenta il capo delegazione Capicchioni -, e abbiamo capito che con una buona canzone e un po' di fortuna si possono valicare cime per noi importanti". Buona invece l'associazione con le Big Five, Spagna e Regno Unito di solito non disdegnano di votare per San Marino e sono state assegnate proprio nella seconda semifinale in cui gareggerà la Repubblica. Intanto proseguono i preparativi per la fase finale di "Una Voce per San Marino", dal 13 febbraio andranno in onda le semifinali mentre il rappresentante per la Repubblica verrà deciso nella finalissima del 19 Febbraio. Tutti i dettagli sul nostro sito alla pagina "Una Voce per San Marino".

