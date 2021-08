COLLEGIO GARANTE Sospensione per sanitari non vaccinati: il Governo difende il decreto 107 con l'Avvocatura dello Stato Il ricorso è stato presentato da "Salute Attiva" e "Libertà per San Marino".

Con delibera del 9 agosto il Governo ha dato mandato all'Avvocatura dello Stato di rappresentarlo, di fronte al Collegio Garante, nel procedimento di sindacato in via diretta, promosso dall'Associazione "Salute Attiva" e dal gruppo "Libertà per San Marino", sulla legittimità costituzionale del decreto 107 del 16 giugno. Il provvedimento esentava, all'epoca, i lavoratori vaccinati dall'obbligo di mascherina al chiuso e prevede, fino al 31 dicembre, la possibile sospensione dal lavoro del personale sanitario e socio-sanitario che rifiuta il vaccino.

