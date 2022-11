Sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua per lavori alla rete idrica ad Acquaviva

Sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua per lavori alla rete idrica ad Acquaviva.

A.A.S.S. informa che dalle ore 07:30 di venerdì 04 Novembre 2022 fino alle ore 12:30 di venerdì 04 Novembre 2022 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile per lavori di manutenzione urgenti sulla rete idrica nel castello di Acquaviva (zona industriale Gualdicciolo/Galavotto).

Saranno interessate le seguenti vie: Strada del Lavoro; Via Fabrizio da Montebello; Via Cà Baudasso; Via Tura dal Fiume; Strada Molino Genga; Costa dello Spino; Strada Molino della Polvere; Strada Selva della Valle; Strada delle Seriole; Strada Fiume della Valle.

Al termine dei lavori potrebbero verificarsi degli episodi di variazione di pressione e temporanei intorbidimenti (alterazione del colore) che possono essere risolti facendo scorrere l’acqua per alcuni minuti. Per informazioni può essere contattato il Pronto Intervento al numero 0549/999102, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.

