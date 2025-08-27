Sospese le spedizioni verso gli Usa. Il Dg di Poste San Marino: "Attendiamo chiarimenti"

Scatta anche a San Marino lo stop alla spedizione di merci negli Usa, in linea con le decisioni intraprese a livello europeo. Colpa delle nuove prescrizioni doganali del governo americano che entreranno in vigore il 29 agosto. L'incertezza regna sovrana visto che, ad oggi, non si sa ancora nulla sulle nuove procedure. “In passato tutte le merci che entravano negli Stati Uniti non erano soggette a dazi se il valore dichiarato del pacco era inferiore agli 800 dollari” – spiega il Direttore Generale di Poste San Marino Gian Luca Amici. “Togliendo questa franchigia, qualsiasi merce che entra negli Stati Uniti è ora soggetta al pagamento di dazi. Il poco tempo a disposizione e soprattutto la difficoltà a capire chi deve riscuotere i dazi e quali siano le procedure da intraprendere ha portato le principali amministrazioni postali europee e mondiali a decidere di interrompere temporaneamente la spedizione. Questo per evitare eventuali sanzioni, in attesa di chiarimenti. I tempi non sono noti - continua Amici - ci si aspettava una proroga delle scadenze visto che il decreto è stato approvato il 30 luglio. San Marino, visti i pochi volumi (indicativamente un 2%) ha un'incidenza minima, però ci dispiace per le aziende e i commercianti che spediscono merce verso gli Stati Uniti, perché al momento abbiamo delle difficoltà e siamo in attesa di maggiori chiarimenti”.







