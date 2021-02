CONSULTA SOCIO-SANITARIA Sotto esame accreditamento Iss, Casale La Fiorina e vaccini Riferimento del direttore dell'Authority Sanitaria Gabriele Rinaldi

Temi caldi oggi all'esame della consulta sociale e sanitaria. Alla riunione è stato invitato anche il Direttore dell'Authority Gabriele Rinaldi. Accreditamento Iss, compreso l'Ospedale, ma anche la situazione della Rsa La Fiorina e vaccini. Tre dossier di stretta attualità per la Consulta Sociale e Sanitaria che ha invitato il direttore dell'Authority Rinaldi per un riferimento “Sull'accreditamento Iss – spiega il coordinatore dell'organismo Gabriele Raschi – siamo molto indietro e senza accreditamento è impossibile aprire, per esempio, a degenti esterni”.

Raschi evidenzia anche criticità nella medicina di base: “Non è possibile – osserva - chiamare il centro sanitario al telefono per mezz'ora senza risposta e poi cade la linea”. Sul Casale la Fiorina, a parere del coordinatore della consulta, potevano essere evitate criticità. Sui vaccini Gabriele Raschi riferisce che il funzionario delegato dal Segretario di Stato alla Sanità ha parlato di situazione in stallo con nulla di definitivo anche se si stanno valutando più opzioni. “Stringendo i denti e unendo le forze – commenta Raschi – si sta forse imboccando la strada giusta, nonostante i ritardi. Il vaccino – conclude – non sarà la panacea e quindi occorrerà attenzione anche dopo l'avvio delle somministrazioni”.

