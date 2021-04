Sotto la piramide del Cocoricò il progetto del primo Museo Discocratico

Sotto la piramide del Cocoricò il progetto del primo Museo Discocratico.

Il Cocoricò lancia la nascita della "Repubblica discocratica del Cocoricò". Con un video lanciato sulla sua pagina Facebook, il noto club di Riccione ha svelato il mistero del conto alla rovescia che, da giorni, appariva sui suoi profili social. "La piramide cambia pelle" è lo slogan del video. Il progetto, quindi, vuole dare vita al primo Museo Discocratico, il MUDI, che sarà anche un Museo Digitale, il primo ospitato in un club in Italia. "Il MUDI - spiegano dalla piramide - non è solo un luogo di commemorazione del glorioso passato, ma un’avanguardia di giovani artisti italiani uniti in un mix fluido di videoarte, performance live, musica, pittura, scultura, fotografia, teatro e cinema. "Suoneranno i migliori dj del mondo" - spiega il video che lancia la richiesta di sostegno alla rete: "Stiamo facendo tutto da soli ma, adesso, la vostra nazione ha bisogno di voi per fare di più e tornare presto ad abbracciarci sotto la piramide quando sorge il sole per celebrare insieme il ritorno di un mito senza tempo".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: