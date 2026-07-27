Sottomontana, lo storico campo da calcio torna a vivere

Un luogo simbolo per intere generazioni si prepara a rinascere. Il Consiglio Grande e Generale ha accolto l'Istanza d'Arengo, presentata da un gruppo di cittadini, che chiede il ripristino del campo sportivo di via Sottomontana, a Borgo Maggiore. L'obiettivo non è soltanto recuperare l'impianto calcistico, ma restituire alla comunità un vero polo di aggregazione per giovani, famiglie e attività all'aria aperta. Dai banchi dell'opposizione arriva il sì convinto di Repubblica Futura. Matteo Casali ricorda che la struttura versa in stato di degrado da decenni e invita il Governo a inserire il progetto in una pianificazione organica. "Non basta annunciare nuovi impianti – osserva – serve una visione complessiva. E bisogna preservare gli spazi ad accesso libero, perché l'aggregazione spontanea non può dipendere soltanto da strutture a pagamento o gestite dalle federazioni".

Sulla stessa linea il PDCS. Gian Carlo Venturini ricorda che quello della Sottomontana è il primo campo da calcio della Repubblica e ripercorre una vicenda che si trascina dagli anni Novanta. "Dopo la bonifica dell'area e la costruzione dei nuovi spogliatoi tra il 2009 e il 2012, tutto si è fermato. Ora è il momento di completare quel progetto e restituire dignità a un'infrastruttura storica per Borgo e per l'intero Paese". Dal Governo arriva la conferma che la riqualificazione è già in cantiere.

Il Segretario per lo Sport, Rossano Fabbri, spiega che l'area rientra nel piano di valorizzazione degli impianti sportivi della Repubblica. L'obiettivo è affidarne la gestione alla Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, che realizzerà a proprie spese due campi coperti da futsal e riqualificherà gli spogliatoi, senza oneri per lo Stato. Un intervento che, assicura, consentirà anche di liberare altri impianti destinandoli all'utilizzo libero dei cittadini. Un voto unanime che guarda oltre il recupero di un campo da calcio. La sfida è trasformare un'area rimasta incompiuta per anni in un luogo vivo di sport, incontro e socialità, restituendo a Borgo Maggiore uno spazio pensato soprattutto per le nuove generazioni.







