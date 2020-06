SOLIDARIETÀ Sovrano Militare Ordine di Malta: donate 3000 mascherine e gel igienizzante all'ISS La consegna è avvenuta questa mattina da parte dell'ambasciatore Marcello Celestini

Questa mattina all'Ospedale di Stato sono state donate dall'ambasciatore del Sovrano Militare Ordine di Malta Marcello Celestini 3000 mascherine chirurgiche e 76 taniche da 5 litri l'una di gel igienizzante.

Presenti alla consegna Christian Forcellini in rappresentanza della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, Lisa Tomassini in rappresentanza della Segreteria di Stato alla Sanità e il direttore amministrativo dell'ISS Marcello Forcellini. “Un segno di vicinanza tra due stati da sempre amici” ha sottolineato l'ambasciatore Celestini.









