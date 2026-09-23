SCIENZA E INDUSTRIA Space economy protagonista a Rimini: San Marino alla fiera BEX Alla Beyond Exploration Expo tecnologie e competenze tra spazio e applicazioni terrestri. Intervengono i Segretari di Stato Rossano Fabbri e Alessandro Bevitori

Space economy protagonista a Rimini: San Marino alla fiera BEX.

A Rimini la prima Fiera internazionale che porta la Space economy al centro della scena industriale europea. Apre in Fiera BEX - Beyond Exploration Expo. Protagonista anche San Marino con gli interventi, nel pomeriggio del Segretario per l'Industria, Rossano Fabbri e, domani mattina, il Segretario per il Lavoro, Alessandro Bevitori. Un evento che metterà al centro le tecnologie nate per lo spazio e che possono trovare applicazione nei settori terresti di manifattura, agricoltura e salute, guardando anche alle competenze che, maturate a terra, possono invece entrare nei programmi spaziali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: