COVID19 Spallanzani: Sputnik, in 70% casi efficace contro Omicron Per il Fondo russo, meglio di Pfizer contro Omicron

Spallanzani: Sputnik, in 70% casi efficace contro Omicron.

"Tutti i vaccini autorizzati perdono significativamente attività nei confronti di Omicron. I risultati degli esperimenti, condotti in collaborazione tra Istituto Spallanzani e Istituto Gamaleya, hanno documentato che oltre il 70% delle persone vaccinate con Sputnik V mantengono un'attività neutralizzante contro Omicron, e tale attività si mantiene in buona parte anche a distanza di 3-6 mesi dalla vaccinazione". Lo comunica il team tecnico scientifico dello Spallanzani, che ritiene i risultati degli esperimenti di laboratorio condotti con l' Istituto Gamaleya, "estremamente incoraggianti per definire nuove strategie vaccinali in rapporto alla evoluzione delle varianti del Covid".

