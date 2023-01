Spare: i sammarinesi vogliono sapere

Il libro del Principe Harry 'Spare' stuzzica la curiosità e suscita l'interesse anche dei sammarinesi. L'unica libreria di San Marino ha venduto tutte le copie che sono riusciti a reperire. Una quantità risicata a causa dell'esaurimento in poche ore dai fornitori. 27 clienti l'hanno ordinato e inoltre un'altra trentina di persone si sono presentati in negozio con la speranza di acquistarlo subito. Il controverso libro di memorie è diventato il libro di saggistica più venduto di tutti i tempi con 1,43 milioni di copie distribuite durante il suo primo giorno di vendita nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada. Lo certifica il Guinness World Record, come riporta l'Ansa. Prima il record era di Barack Obama. Anche in Italia le vendite volano alto: la casa editrice Mondadori ha dichiarato di aver venduto tutte le 250mila copie ed è già in ristampa. Non ancora passata la 'royal fever' di Spare, Harry ha già dichiarato in un'intervista che avrebbe materia per un altro libro, specie sul fratello William.