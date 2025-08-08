Sparizione gatti, colpa del lupo? "Ipotesi improbabile", parla l'esperto

Termocamere puntate sui boschi del Titano e dati alla mano per fare chiarezza su una domanda che divide: la sparizione di alcuni gatti a San Marino è colpa dei lupi? Nell’intervista a Matteo Pagliarani del Centro Naturalistico Sammarinese, emergono numeri, comportamenti e curiosità sulla fauna locale: due famiglie di lupi stabili, cinghiali in equilibrio, caprioli in lieve calo e predazioni feline considerate improbabili come causa principale delle sparizioni. Un racconto che mescola scienza e osservazione diretta, con momenti emozionanti come l’incontro ravvicinato con i cuccioli di lupo e un tasso, immortalati senza disturbo grazie alle nuove tecnologie.



L'INTERVISTA INTEGRALE

- Con Matteo Pagliarani del Centro Naturalistico Sanmarinese, si è concluso il secondo round di monitoraggio della fauna vertebrata a San Marino. La domanda che si pongono tutti, soprattutto nell'ultimo periodo, quando se ne sta parlando sempre di più, è: la popolazione di lupi in territorio è aumentata?

Allora, guardando gli ultimi dati che abbiamo ricavato da questo monitoraggio abbiamo osservato 13 lupi, il giorno in cui ne abbiamo visti di più. Questo dimostra che la popolazione di lupo non è aumentata, è stabile nel tempo, perché i numeri sono sostanzialmente gli stessi degli scorsi monitoraggi. Non può aumentare la popolazione di lupo a San Marino perché è una specie territoriale, quindi una famiglia di lupi occupa una data area e non permette ad altre famiglie di intromettersi nel proprio areale, perciò il territorio di San Marino è molto piccolo e c'è spazio per massimo due famiglie di lupi. Più c'è sempre qualche soggetto vagante, qualche individuo che magari è un giovane che ha abbandonato la famiglia e cerca di farsene una nuova, un anziano che è sfuggito al branco, e quindi qualche lupo vagante c'è, più una o due famiglie.