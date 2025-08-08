PREDATORI E PREDE Sparizione gatti, colpa del lupo? "Ipotesi improbabile", parla l'esperto Dopo il secondo round di monitoraggio della fauna vertebrata, Matteo Pagliarani del Centro Naturalistico Sammarinese esclude un aumento dei lupi e ridimensiona il loro ruolo nella sparizione di gatti. Cinghiali stabili, caprioli in lieve calo

Termocamere puntate sui boschi del Titano e dati alla mano per fare chiarezza su una domanda che divide: la sparizione di alcuni gatti a San Marino è colpa dei lupi? Nell’intervista a Matteo Pagliarani del Centro Naturalistico Sammarinese, emergono numeri, comportamenti e curiosità sulla fauna locale: due famiglie di lupi stabili, cinghiali in equilibrio, caprioli in lieve calo e predazioni feline considerate improbabili come causa principale delle sparizioni. Un racconto che mescola scienza e osservazione diretta, con momenti emozionanti come l’incontro ravvicinato con i cuccioli di lupo e un tasso, immortalati senza disturbo grazie alle nuove tecnologie.



L'INTERVISTA INTEGRALE

- Con Matteo Pagliarani del Centro Naturalistico Sanmarinese, si è concluso il secondo round di monitoraggio della fauna vertebrata a San Marino. La domanda che si pongono tutti, soprattutto nell'ultimo periodo, quando se ne sta parlando sempre di più, è: la popolazione di lupi in territorio è aumentata?

Allora, guardando gli ultimi dati che abbiamo ricavato da questo monitoraggio abbiamo osservato 13 lupi, il giorno in cui ne abbiamo visti di più. Questo dimostra che la popolazione di lupo non è aumentata, è stabile nel tempo, perché i numeri sono sostanzialmente gli stessi degli scorsi monitoraggi. Non può aumentare la popolazione di lupo a San Marino perché è una specie territoriale, quindi una famiglia di lupi occupa una data area e non permette ad altre famiglie di intromettersi nel proprio areale, perciò il territorio di San Marino è molto piccolo e c'è spazio per massimo due famiglie di lupi. Più c'è sempre qualche soggetto vagante, qualche individuo che magari è un giovane che ha abbandonato la famiglia e cerca di farsene una nuova, un anziano che è sfuggito al branco, e quindi qualche lupo vagante c'è, più una o due famiglie.

- Si possono localizzare in territorio queste famiglie?

Allora, i lupi generalmente seguono le loro predelettive che sono i cinghiali e che in questo momento sono rifugiati nelle aree protette, nei boschi dove non si può andare a cacciare. Ovviamente sono animali intelligenti e si nascondono dove sono sicuri. Principalmente le due famiglie si trovano a est e a ovest del territorio, con il Monte Titano che fa da spartiacque, diciamo. Ci sono state molte segnalazioni nella zona di Montecerreto, ad esempio, o nei calanchi di Faetano, di Torraccia, in quella zona lì.

- Parliamo delle prede del lupo. Parlavi del cinghiale, poi ci sono anche i caprioli. Ecco, le prede del lupo invece hanno subito delle variazioni rispetto agli ultimi monitoraggi?

Allora, le prede elettive sono principalmente il cinghiale e il capriolo. La popolazione di cinghiale è piuttosto stabile, siamo intorno alla cinquantina di cinghiali osservati in territorio. Per quanto riguarda i caprioli invece la popolazione è leggermente in calo, è un trend che si sta verificando da diverso tempo. Il lupo può mangiare anche altri animali, ci sono segnalazioni fuori dal territorio sammarinese - sul territorio non abbiamo evidenze ancora - ma si sa che i lupi possono mangiare ad esempio gli istrici, sono stati trovati gli aculei nelle feci del lupo; possono mangiare, sono animali generalisti, quindi qualsiasi animale su cui riescono a mettere le grinfie, diciamo, possono essere potenziali prede. Però principalmente si rivolgono sempre ai cinghiali e ai caprioli.

- ...compresi i gatti.

Compresi i gatti. Il lupo può, se si trova un gatto davanti, in mezzo al bosco e riesce a prenderlo, può mangiarselo. Magari un lupo che è vecchio, è anziano, o un giovane che non hanno l'esperienza o la forza per cacciare dei cinghiali, se si trovano davanti un gatto potenzialmente potrebbero mangiarlo, sì.

- Però hai detto: il lupo stabile, prede praticamente stabili - i cinghiali stabili, in diminuzione invece i caprioli -, quindi è possibile che questo picco, almeno di segnalazioni di sparizioni di gatti a San Marino, sia dovuto alla predazione del lupo?

È un'ipotesi, con i dati che abbiamo, improbabile. Bisognerebbe approfondire di più lo studio, però sì, i lupi ci sono a San Marino da dieci anni, le prede ci sono anche se non sono numerose come in passato, quindi è improbabile che i lupi in pochissimo tempo si siano concentrati tutti a mangiare i gatti. Però bisognerebbe fare, per avere delle conclusioni certe, degli studi un po' più approfonditi. Sarebbe ad esempio molto utile sapere dove sono spariti i gatti, in quali punti del territorio sono spariti, in quale giorno sono spariti, che gatti sono spariti, gatti maschi, gatti femmine, gatti adulti, giovani, sterilizzati, non sterilizzati, perché i gatti hanno un comportamento tutto loro, sappiamo che i maschi non sterilizzati, ad esempio, sono soliti avventurarsi nella stagione degli amori per combattere con altri maschi, per riprodursi, i giovani potrebbero disperdersi. Quindi avere tutte queste informazioni potrebbe dare un quadro più esaustivo sulla situazione che potrebbe essere causata magari da un insieme di cause, magari qualche lupo ha ucciso qualche gatto, ma c'è anche magari la mano dell'uomo. Nel momento in cui si hanno tanti dati ben presi su tutto il territorio possiamo poi anche intervenire nel caso. Noi del Centro Naturalistico con questi monitoraggi stiamo un po' analizzando la situazione, ma se è necessario si possono fare degli studi più approfonditi in collaborazione con chi ha i dati sui gatti, perché noi ci occupiamo di fauna selvatica.

- Quindi avete trovato i gatti in mezzo ai campi, nei boschi, durante questi monitoraggi?

Sì, sono sempre stati visti, noi segniamo tutto quello che vediamo. Nell'ultimo monitoraggio abbiamo visto circa una ventina di gatti sparsi lungo il territorio. Sono sempre gatti che si trovano quasi sempre vicino alle case, quindi sono gatti lasciati vagare, di proprietà di qualcuno molto probabilmente, o gatti che appartengono a colonie felice. Però sì, gatti in giro ci sono, quindi il lupo fa il suo lavoro di predatore.

- Per concludere, durante questi monitoraggi avete notato qualcosa di particolare che potrebbe avere un senso poter raccontare? Un animale che magari non avevate mai visto, oppure una crescita di una tipologia di animale piuttosto di un'altra, oppure siamo in una situazione stabile rispetto ai monitoraggi passati?

No, siamo in una situazione abbastanza stabile. Adesso ne parlo in modo diciamo più poetico forse, è molto molto molto bello fare questi monitoraggi con lo strumento della termocamera, uno strumento che permette di vedere gli infrarossi, ed è uno strumento che permette di osservare gli animali senza disturbarli, e questo permette a noi di godere della visione di questi animali che fanno le loro cose senza il disturbo umano. Quindi uno dei momenti più belli che abbiamo vissuto io e Sandro (Casali, ndr) è stato quando abbiamo visto i cuccioli di lupo che giocavano in un prato, hanno incontrato un tasso che si è accorto della presenza dei lupi ed è scappato con i lupacchiotti che lo inseguivano. Questi strumenti quindi, al di là della bellezza della visione, permettono di osservare anche gli animali, come si comportano, cosa fanno, in un modo che prima era impossibile osservare.

- Perché prima si andava con i fari...

Prima si guardavano gli animali con i fari, quindi si percorrevano delle strade del territorio, si illuminavano i campi, le porzioni del territorio con questi fari molto luminosi e si osservavano i riflessi degli occhi di questi animali che hanno questo tappetum lucido negli occhi che gli permette di vedere meglio al buio. Quindi osservando i riflessi degli occhi si contavano gli animali, però ovviamente il fascio di luce disturba l'animale che smette di fare quello che faceva.

