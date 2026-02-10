Spazio al gioco: dallo yoga alla scenografia, si impara divertendosi con le attività extrascolastiche

Inglese, yoga, scenografia: sono solo alcune delle attività extrascolastiche per imparare divertendosi. Diverse le iniziative, curate dalla Segreteria Istruzione. Alle elementari di Fiorentino lezioni di yoga, con la meditazione per bambini e bambine. Si parte dal concetto di gratitudine, trasferito dagli alunni su dei fogli di carta, fino alla lezione vera e propria, con le posture, la respirazione, l'equilibrio. Ad Acquaviva, invece, spazio alla creatività con il laboratorio di scenografia: pennelli, vernice, forbici, cartone. L'obiettivo è preparare uno spettacolo teatrale.

Nel servizio le voci degli alunni e le interviste a Claudia Righetti (Team attività extrascolastiche) e Valeria Muccioli (Laboratorio di Scenografia)







