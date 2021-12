Spazio Disabilità: inaugurato lo sportello per l’accesso alle informazioni sulla rete integrata dei servizi

Nel video l'intervista a Francesca Civerchia

Nasce per informare, sostenere e tutelare le persone con disabilità e le loro famiglie, fungendo da guida per tutti i servizi della rete socio-sanitaria a disposizione: lo Spazio Disabilità è un punto di riferimento, dunque, per fornire il quadro dei diritti, delle prestazioni, le modalità di accesso ai servizi e alle risorse disponibili nel territorio, con il fine precipuo di innalzare il grado di autonomia ed inclusione sociale. Perché il livello di civiltà di un popolo si misura anche da interventi come questo. Oggi, proprio nella ricorrenza della Giornata internazionale delle persone con disabilità, l'inaugurazione dello sportello alla Casa La Rosa di Via Saff, 6 a Borgo Maggiore, affidato al Direttore Amministrativo Iss, Marcello Forcellini.

0549/994113 questo il numero da chiamare per le consulenze. Spazio Disabilità, aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 17.30, e al venerdì dalle 8 alle 14.

Nel video l'intervista a Francesca Civerchia, Responsabile Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale Iss.