Speciale coronavirus: Luciano Onder e Samir Mastaki ospiti di Close Up

Tornano gli speciali dedicati al Coronavirus. Questa sera alle 21.25 il dg Carlo Romeo si collega via skype con il collaboratore di Rtv, Luciano Onder, esperto di medicina, per affrontare tutti gli aspetti sanitari legati alla pandemia. Di seguito, alle 21,55, focus su come cambia in questa fase anche l'intelligenza artificiale con lo startupper Samir Mastaki.

Vai agli speciali coronavirus









I più letti della settimana: