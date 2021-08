CORONAVIRUS Speranza: "In un giorno scaricati 6,7 milioni di Green Pass" Il ministro della Salute plaude al "segno di grande collaborazione" degli italiani. Preoccupano i contagi in Usa: 100mila al giorno

In attesa dei nuovi dati di lunedì, restano 71 i positivi attivi a San Marino, di cui 3 seguiti in Italia. 3 anche i ricoverati, di cui due ospiti della Rsa La Fiorina a scopo precauzionale. In Italia, solo nella giornata di ieri, sottolinea il ministro della Salute Speranza, sono stati scaricati oltre 6 milioni 700mila Green Pass, “segno di grande collaborazione e del senso di responsabilità mostrato dagli italiani”, scrive. Preoccupano invece i nuovi casi di contagio da Covid negli Stati Uniti, che hanno superato la media di 100mila al giorno per la prima volta da febbraio, livello ancor più alto di quello della scorsa estate, quando ancora non erano disponibili i vaccini. Anche la media dei ricoveri è aumentata in una settimana di oltre il 40% rispetto alla settimana precedente.

