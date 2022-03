COVID-19 Speranza: "Quarta dose, serve posizione univoca dall'Unione Europea" Per il ministro della Salute "le scelte non omogenee disorientano e non aiutano la campagna vaccinale"

A San Marino i positivi attivi scendono a 309: 91 i casi in più, ma anche 110 guarigioni. In crescita anche i ricoveri, 11, dunque 4 in più da ieri, anche a causa del nuovo focolaio rilevato al Casale La Fiorina, mentre resiste la terapia intensiva vuota da oltre un mese e mezzo da malati Covid. E mentre in Italia l'occupazione dei posti nei reparti di area non critica risale al 15% (ma un anno fa era al 43%), e nelle Marche è già al 23%, al Consiglio dei ministri europei della Salute il ministro Roberto Speranza chiede di adottare una posizione univoca, per tutta l'Unione Europea, sulla quarta dose. L'incremento odierno sfiora i 100mila casi (99.457); stabili le terapie intensive (487), 177 i decessi. In Emilia Romagna sono 3.036 i nuovi casi, con le terapie intensive salite a 40 (+1); 10 i decessi, due anche nella provincia di Rimini (una donna di 83 e un uomo di 96 anni, e dove i casi in più sono 211). Chi ha già deciso sulla quarta dose è la Food and Drug Administration americana, che l'ha autorizzata per chi ha dai 50 anni in su, oltre che per alcune categorie di immunocompromessi.

Nel video l'intervista a Roberto Speranza, ministro della Salute

