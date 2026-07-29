Spettacolo e commozione all’alba: la tartaruga Nancy riprende il largo tra due ali di folla

foto e video: Comune di Riccione

Un'alba speciale, fatta di applausi, sorrisi e tanta emozione. Centinaia di persone si sono ritrovate questa mattina sulla spiaggia libera in fondo a viale Canova, a Riccione, per assistere al ritorno in mare di Nancy, esemplare adulto di tartaruga marina della specie Caretta caretta curato dal Centro di Recupero Tartarughe Marine della Fondazione Cetacea.

Già prima delle 5.45 la spiaggia si era riempita di famiglie, bambini e curiosi, desiderosi di assistere a un momento dal forte valore simbolico. A rendere ancora più suggestiva la liberazione è stato proprio l'entusiasmo dei più piccoli, che hanno seguito con gli occhi pieni di meraviglia il lento cammino della tartaruga verso le acque dell'Adriatico, accompagnandola con un lungo applauso. Nancy era stata recuperata al largo di Cesenatico dopo essere rimasta accidentalmente impigliata in una rete a strascico. Affidata alle cure di veterinari, biologi e volontari della Fondazione Cetacea, ha affrontato un percorso di riabilitazione che le ha permesso di recuperare completamente e tornare nel suo habitat naturale.

L'iniziativa si inserisce nel progetto di crowdfunding "Non siamo isole", promosso dalla Fondazione Cetacea con l'obiettivo di raccogliere 20 mila euro per garantire le cure di base ad almeno venti tartarughe marine durante il prossimo inverno. La campagna, ospitata sulla piattaforma IdeaGinger, è tra gli otto progetti selezionati nell'ambito di "Percorsi Condivisi", l'iniziativa di RivieraBanca a sostegno degli enti del Terzo Settore di Romagna e Marche.













