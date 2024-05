CAMPO BRUNO REFFI Spettacolo e intrattenimento: presentata la V° edizione di Copertina Il tema è "Tutta un'altra energia" per evidenziare l'importanza del sole e delle energie sostenibili

Quest'anno sarà Campo Bruno Reffi a trasformarsi in un teatro a cielo aperto per la quinta edizione della rassegna Copertina. Bellezza, spettacolo, gusto e magia allieteranno i mesi estivi in nove serate tra luglio e settembre. Un format nato in un periodo particolare, ricorda il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati, ma che è diventato un appuntamento imperdibile del palinsesto di eventi sammarinesi.

Tante novità per l'edizione 2024 a partire dal tema: “Tutta un'altra energia”. Campo Bruno Reffi, grazie alla collaborazione con Energreen, verrà allestito a tema “sistema solare” per ricordare, afferma Michele Zanotti, l'importanza del sole e delle energie sostenibili. Importante anche la collaborazione con Benedettini per accompagnare i turisti che arrivano dalla riviera.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato Turismo), Ellie Manzaroli (Organizzatrice), Enea Salicioni e Filippo Matteoni (Bromance)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: