Spettacolo nel cielo, allineamento di 5 pianeti dopo 18 anni

Venere, Marte, Giove e Saturno sono già pronti: da settimane è possibile osservarli allineati all'alba, in una diagonale perfetta. Il bello, però, sta per arrivare, perché presto diventerà visibile anche Mercurio, in un allineamento che riproduce esattamente l'ordine naturale dei pianeti rispetto al Sole e che non si vedeva da 18 anni.

Il 16 e 25 giugno saranno le occasioni migliori per osservarli. L'astronomo Sandro Bardelli, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), osserva: "Questo tipo di allineamento accade ogni 20 anni circa". Di allineamenti spettacolari ce ne sono stati diversi negli ultimi anni. "Nel febbraio 2016 e nel novembre di quello stesso anno i pianeti erano allineati e visibili all'alba, ma non nell'ordine della loro distanza dal Sole" dice l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project, "solo risalendo indietro, al 2004, è possibile ritrovare la stessa sequenza, che riproduce la distanza crescente dal Sole".

"Il consiglio per apprezzare al meglio lo spettacolo è utilizzare un binocolo", fa presente Paolo Volpini, dell'Unione Astrofili Italiani (Uai). "A rendere lo spettacolo ancora più interessante", prosegue Volpini, "ci penserà la Luna, poiché i pianeti stanno anticipando l'orario in cui sorgono, diventa possibile osservare anche le loro congiunzioni con la Luna. La prima sarà quella con Saturno, nella seconda parte della notte tra il 17 e il 18 giugno, ma è dal 20 giugno che la danza della Luna con i pianeti entrerà nel vivo: il 20 e 21 giugno la Luna sarà vicina e Giove e anche a Marte, all'alba del 21 giugno si aggiungerà Venere e, molto basso sull'orizzonte, ci sarà anche Mercurio; Luna, Giove e Marte saranno ancora vicini nelle ultime ore della notte del 22 giugno; chiuderà lo spettacolo, il 26 giugno, la congiunzione della Luna con Venere e le Pleiadi.