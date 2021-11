Spettacolo pirotecnico al Natale delle Meraviglie: Apas si rivolge alla Reggenza per il rispetto dell'Istanza d'Arengo

L'Apas si dice delusa e contrariata, in una nota, dopo che ieri pomeriggio, in occasione dell'inaugurazione del Natale delle Meraviglie, è stato organizzato uno spettacolo pirotecnico. Apas ricorda l'approvazione da parte del Consiglio nell'aprile 2020 dell'Istanza d'Arengo che introduceva il "divieto di utilizzare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e ogni artificio pirotecnico, fatta eventualmente eccezione per le feste nazionali di commemorazione della Repubblica”. Il governo avrebbe dovuto tradurre in legge quanto approvato dall'Aula: con il Capodanno alle porte - sottolinea Apas - del decreto in questione nessuna traccia. L’associazione si è così appellata alla Reggenza affinchè solleciti il Congresso di Stato a rispettare il mandato del Consiglio nei tempi più brevi possibili.