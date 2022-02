IDENTITÀ DIGITALE Spid per i sammarinesi, ora è possibile

Anche i cittadini sammarinesi potranno avere lo Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. A dichiararlo è la segreteria agli Esteri.

Sarà sufficiente avere la tessera sanitaria o un altro documento con Codice Fiscale (tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, certificato cartaceo di attribuzione del Codice Fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate per il tramite dell’ambasciata Italiana in San Marino, copia della tessera sanitaria rilasciata dalle autorità competenti). La verifica dello stato di validità dei documenti di riconoscimento rilasciati dallo Stato di San Marino - specifica una nota - avverrà con le stesse modalità già oggi in essere per i cittadini italiani. Inoltre il gestore limiterà, fino a diversa indicazione di AgID, l’uso delle identità rilasciate ai cittadini sammarinesi all’ambito nazionale. Il rapporto contrattuale da instaurarsi tra il gestore e il richiedente l’identità sarà disciplinato in autonomia dal gestore dell’identità.

“Un risultato che si pone in continuità con il percorso bilaterale in atto e che faciliterà sensibilmente le procedure amministrative di tanti sammarinesi, che intrecciano le proprie attività con l’Amministrazione italiana”, commenta il segretario agli Esteri Luca Beccari. Grande la soddisfazione anche del segretario all'Istruzione Andrea Belluzzi. Con il rilascio dello SPID vengono infatti risolti problemi legati alle iscrizioni degli studenti sammarinesi alle scuole italiane di ogni ordine e grado e agevolati gli universitari.

File allegati Il comunicato stampa della segreteria Esteri

