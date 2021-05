UNIRSM Spionaggio e intelligence al centro di un convegno dell’Università di San Marino iniziativa del master in International Security Studies: “Analisi sull’evoluzione degli scenari di minaccia, attualità e nuove sfide”

Una serie di approfondimenti sulla recente vicenda conosciuta come caso Biot, che coinvolge accuse di spionaggio nell’ambito della cessione di alcuni documenti segreti italiani a soggetti russi. È stato questo il tema centrale del master in International Security Studies dell’Università di San Marino.

L'evento si è svolto in modalità online con diversi interventi di docenti ed esperti del settore. Approfondite tematiche legate all’intelligence, quindi attività come la raccolta e diffusione di informazioni rilevanti per la tutela della sicurezza nazionale di una determinata realtà.

Ad aprire il convegno il Rettore dell'Ateneo sammarinese, Corrado Petrocelli, e Luigi Foffani, presidente del corso di laurea in Scienze Strategiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Evento che è stato anche l'occasione per discutere sull'evoluzione degli scenari di minaccia, sull'attualità e sulle nuove sfide in materia di intelligente e sicurezza nazionale.



