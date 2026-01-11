"Spolverata" di neve a San Marino: nessuna criticità per la viabilità

In mattinata, una leggera nevicata ha interessato il territorio, anche a quote basse. Non si sono registrate particolari criticità per la viabilità, anche se il consiglio resta quello di limitare gli spostamenti allo stretto necessario, utilizzando mezzi idoneamente equipaggiati con gomme termiche o antineve.

Il Servizio Rotta Neve sta monitorando la situazione ed è stato disposto lo spargimento di sale sia sulle arterie principali sia su quelle secondarie. Non sono invece entrati in azione i mezzi per la pulizia delle strade, visto lo scarsissimo accumulo di coltre nevosa. Nell’arco della giornata non è previsto un peggioramento, ma le temperature si abbasseranno e quindi, soprattutto nelle ore serali e notturne, persiste il rischio di gelate. Si raccomanda dunque la massima attenzione.

