FORMAZIONE PROFESSIONALE Sport e coronavirus al centro del corso della Consulta per l'Informazione Relatori i giornalisti e scrittori Italo Cucci e Sergio Remondino, il medico sportivo e nutrizionista Pietro Bugli e l'atleta olimpica sammarinese Alessandra Perilli

Dall'impatto del covid sugli eventi sportivi alla ripartenza con le vittorie di quest'estate. Sono stati questi alcuni dei temi toccati dal corso di formazione professionale per giornalisti organizzato dalla Consulta per l'Informazione di San Marino in collaborazione con l'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva e l'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna. Tra i relatori i giornalisti e scrittori Italo Cucci e Sergio Remondino che hanno sottolineato quanto sia stato fondamentale lo sport durante e dopo la pandemia.

"Abbiamo detto per tante volte, fino alla nausea, quanto lo sport fosse vita, come per modo di dire ma con la pandemia è arrivato il momento - spiega Italo Cucci - in cui ci siamo veramente e all'inizio dolorosamente, ci siamo accorti che lo sport e veramente la vita. Ha permesso ed invogliato gli altri a resistere, perché se a un certo punto con tutto quello che stava succedendo comunque riuscivamo a vincere europei, olimpiadi, vuol dire che lo sport è vita".

"Io sono ottimista - aggiunge Sergio Remondino - anche io a volte penso che il mondo sportivo, post covid, possa non essere più come prima ma secondo me non sarà cosi, magari potrà volerci più tempo. L'importanza dello sport è stata quella di far vedere che il mondo andava avanti e la vita continuava; che c'era chi non si arrendeva e questo grazie agli sportivi è stato un messaggio globale che tutti hanno avuto indistintamente".

Tra i relatori anche Pietro Bugli, medico sportivo e nutrizionista, che ha spiegato i cambiamenti nella preparazione ed alimentazione di un atleta fermo a causa coronavirus ed Alessandra Perilli. L'atleta olimpica sammarinese ha raccontato le sue esperienze alle olimpiadi; da Rio 2016 fino alle medaglie di Tokyo 2020.

Nel servizio le interviste a Italo Cucci (giornalista e scrittore) e Sergio Remondino (giornalista e scrittore)

