RTV Sport e Poesia: parte il nuovo ciclo di "In che verso va il mondo"

Torna "In che verso va il mondo", l'appuntamento settimanale di San Marino RTV con la poesia a cura di Davide Rondoni. La nuova serie sarà dedicata a Sport e Poesia, un legame che ha le sue radici nell'antichità e che prosegue anche oggi. Nella prima puntata, in onda stasera, componimenti di Giacomo Leopardi e Umberto Saba. Appuntamento alle ore 20:55 sulla nostra emittente, anche in streaming.

Nel video un'anticipazione del poeta Davide Rondoni



