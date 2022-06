SAN MARINO FOR THE CHILDREN ONLUS Sport, pace e solidarietà al San Marino Stadium Tanti campioni riuniti per raccogliere fondi a sostegno dei progetti solidali in Malawi e Ucraina e celebrare i 15 anni di attività dell'associazione San Marino for the Children

Campioni dello sport italiano e sammarinese insieme per portare un messaggio di solidarietà e pace. L’evento organizzato da San Marino for the Children per raccogliere fondi da utilizzare per progetti solidali in Malawi e Ucraina si è aperto con la partita dei pulcini e poi è stato il momento dei grandi con i campioni sportivi sammarinesi che hanno sfidato i veterani del Bologna Calcio.

Toccante l’ingresso in campo delle squadre accompagnato dalle note di "Let it go" e la scritta gigante “PACE” portata da bambini ucraini e sammarinese. Presenti all’evento i Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli, insieme al Segretario di Stato Teodoro Lonfernini. Tanti poi i campioni in campo come Massimo Bonini, Sergio Floccari, Manuel Poggiali e Simone Barone.

Nel servizio le interviste a Marco Mazza (Pres. San Marino for the children), Massimo Bonini e Sergio Floccari

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: