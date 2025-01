Si è svolta al Centro Atlante di Dogana l'estrazione della Lotteria della Befana, a sostegno dei progetti di inclusione della Federazione Sammarinese Sport Speciali. A vincere il primo premio di 10mila euro il biglietto A 0156; il secondo premio di 3.500 euro va al tagliando C 0236. i 1200 euro in buono carburante come terzo premio se li aggiudica al biglietto B 0966.

Ecco i biglietti vincenti.