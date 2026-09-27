SCUOLA SportInFiera, il Collegio docenti: "L’autonomia non è un privilegio" Gli insegnanti difendono la scelta di coinvolgere solo le classi prime e criticano Istituzioni ed enti pubblici: "Hanno contribuito a un contesto di crescente tensione"

SportInFiera, il Collegio docenti: "L’autonomia non è un privilegio".

Il Collegio dei Docenti della Scuola Media torna sulla decisione di far partecipare solo gli studenti delle classi prime a “SportInFiera” e rivendica la propria autonomia professionale. La scelta, comunicata l’8 giugno al Consiglio di Istituto e il 12 giugno al Cons, “è stata espressione di un confronto democratico e sintesi di una pluralità di posizioni”, si legge nella nota. Le competenze del Collegio, “fondato su un’organizzazione autonoma e democratica”, sarebbero però state messe in discussione “non solo dall’opinione pubblica, ma anche dalle stesse Istituzioni”. Da qui il passaggio più critico: “Il tentativo di limitarne e delegittimarne le decisioni si ripercuote non solo sulla sua autonomia, ma ne inficia anche l’ispirazione democratica che ne è alla base”.

Il Collegio rinnova poi l’invito alle Istituzioni a interrogarsi sul crescente fenomeno dell’odio in rete. Certe ricostruzioni mediatiche, considerate ingenerose nei confronti delle persone coinvolte, “rischiano di tradursi in rappresentazioni distorte dell’operato altrui” e di trasmettere agli studenti un messaggio poco coerente con i principi che la scuola è chiamata a promuovere, a partire dal rispetto delle opinioni altrui. Critica e dissenso, si sottolinea, sono accettabili “purché nel rispetto dei ruoli, delle competenze e soprattutto delle persone”.

Non manca l’amarezza per il fatto che, secondo i docenti, anche Istituzioni ed enti pubblici abbiano contribuito ad alimentare un clima di crescente tensione nei confronti del corpo docente.

Infine, il Collegio denuncia una progressiva riduzione degli spazi decisionali degli insegnanti, chiamati sempre più spesso a “eseguire” progetti già definiti nei contenuti e nelle finalità. Da qui la richiesta di riconoscere pienamente l’autonomia professionale, che “non rappresenta un privilegio di categoria, ma un valore e il requisito imprescindibile per svolgere al meglio la propria professione”.

Il comunicato integrale del Collegio dei Docenti della Scuola Media

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