Spostamenti da e per San Marino: i chiarimenti del Congresso di Stato

Si tratta di chiarimenti, che l'Esecutivo fornisce tramite risposte alle domande più frequenti (FAQ); indicazioni, che rappresentano il frutto delle intese del tavolo tecnico con le Prefetture di Rimini e Pesaro. Pochi i divieti; molto spazio invece alla responsabilità individuale, legando un'ampia casistica di spostamenti al carattere di effettiva necessità ed urgenza, e sempre con autocertificazione.

Per esempio: si può raggiungere la seconda casa solo per “porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili” e solo per i tempi funzionali a sopperire a tali situazioni”. Si può raggiungere l'abitazione, il domicilio o la residenza di un non convivente con cui si abbia una relazione affettiva comprovata e stabile.

Ci si può spostare per usufruire di servizi (come parrucchieri, riparazioni, consulenze) o per l'acquisto di beni (come mobili o vetture) solo se quei servizi non siano disponibili nel proprio territorio di residenza, o per la maggiore vicinanza alla propria residenza anche se fuori confine. Lo stesso per esempio per chi, dai Comuni confinanti con San Marino, si sposta per usufruire di beni di prima necessità: potrà farlo se quei beni non siano disponibili nel proprio Comune.

Consentiti gli spostamenti, anche a livello interregionale, per motivi legati all'attività sportiva agonistica. In particolare, questo è valido per atleti e tecnici tesserati nelle Federazioni. Nelle zone arancioni, si dovranno seguire le regole in vigore nel luogo di svolgimento dell'attività sportiva.





Si potrà transitare in Italia per raggiungere un altro Paese estero, purché quest'ultimo non sia soggetto a restrizioni. Si possono prelevare i propri cari da porti, stazioni, aeroporti in zone arancioni solo per comprovata necessità. (sempre possibile, invece, se non autosufficienti).

Non si possono invece accompagnare membri della propria famiglia dal medico, se non per necessità adeguatamente motivate. Non si può andare a caccia fuori dell'area territoriale di residenza. Spostamenti fuori confine (da e verso San Marino) consentiti solo per attività venatoria svolta in base a un Piano di Controllo.

Il Congresso torna a specificare: in tutti i casi di spostamento esaminati, da e verso San Marino, sarà necessario munirsi di autocertificazione italiana. Negli spostamenti per motivi di lavoro, studio o salute l'autocertificazione sarà da compilare una sola volta e da esibire sempre su richiesta delle autorità.





COVID SAN MARINO: TUTTE LE REGOLE PER GLI SPOSTAMENTI