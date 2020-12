MOBILITÀ Spostamenti da e verso San Marino: le regole da seguire Spostamenti in “zona gialla” confermati fino al 20 dicembre. Stop dal 21 al 6 gennaio. Mobilità sempre possibile da e verso comuni limitrofi per beni non disponibili o più economici

Ci si potrà spostare liberamente, senza autocertificazioni da e verso San Marino in Emilia Romagna e Marche fino al 20 dicembre. È quanto deciso oggi nell'incontro in videoconferenza fra i Segretari di Stato Luca Beccari e Roberto Ciavatta con i Prefetti delle provincie di Rimini e Pesaro Urbino Giuseppe Forlenza e Vittorio Lapolla. Mobilità quindi confermata in territorio italiano ad esclusione, come già avviene, della fascia oraria 22:00 – 5:00.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Dal 21 dicembre al 6 gennaio infatti gli spostamenti tra San Marino e regioni limitrofe saranno consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, muniti di autocertificazione. Limitazioni che saranno ulteriormente rafforzate, evidenzia la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio.

Spostamenti invece sempre possibili da e verso San Marino, dai e per i comuni limitrofi, per usufruire di servizi e approvvigionamenti di beni di prima necessità non disponibili nel proprio territorio di residenza o beni che rispondano alle specifiche esigenze dell’interessato, anche in termini di maggiore e comprovata convenienza economica.

Riguardo i controlli le forze di polizia sammarinesi continueranno a collaborare con le omologhe autorità italiane per la verifica della regolarità degli spostamenti durante i periodi di limitazioni alla mobilità.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I più letti della settimana: