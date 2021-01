Spostamenti, Governo: "Le regole restano le stesse" Oggi è entrato in vigore il nuovo decreto sammarinese che proroga le disposizioni anti-contagio fino al primo febbraio. Nessun cambiamento per gli spostamenti da e per l'Italia

Da domani cambia l'assetto dell'Italia dal punto di vista dei colori delle Regioni: 15 saranno rosse o arancioni, con i conseguenti cambiamenti di regole negli spostamenti. Una questione che tocca da vicino anche il Titano, visto che le Marche torneranno in zona arancione, mentre l'Emilia-Romagna lo è già. San Marino sarà quindi all'interno di due Regioni dello stesso colore. Diverse, in queste ore, le richieste di chiarimenti da parte dei cittadini.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



La Repubblica è ora in zona 'A', quindi "senza restrizioni", come si legge sul sito della Farnesina. E dal Congresso di Stato fanno sapere che le regole per gli spostamenti non cambiano. Il decreto sammarinese consente infatti lo spostamento da e per la Repubblica, per lavoro, salute, necessità e studio. Oltre a questi motivi, per le zone arancioni, prevede la possibilità di muoversi da e verso i comuni italiani confinanti.

Disposizioni già in vigore che sono state, di fatto, prorogate, con il decreto 4 del 2021. All'interno dei confini, resta la possibilità per i cittadini di circolare dalle ore 5 alle 22. Oltre tale orario, è possibile farlo solo per lavoro, salute o necessità. Le attività come bar e ristoranti potranno rimanere aperte al pubblico fino alle 18. Ok alle consegne a domicilio e l'asporto è consentito fino alle 22. Palestre e piscine sono aperte, fino alle 20.





I più letti della settimana: