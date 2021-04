Spostamenti San Marino - Italia nel fine settimana pasquale: ecco le regole

La Segreteria di Stato agli Esteri, dopo un confronto con l’Ambasciata Italiana rispetto agli spostamenti previsti per il week end pasquale fa sapere che i residenti a San Marino potranno fare visita a parenti e amici che risiedono in Emilia Romagna e nelle Marche. Nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile sarà quindi anche ai sammarinesi consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata in Emilia Romagna o nelle Marche per un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. Vale ovviamente la possibilità di portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone non autosufficienti.

La Segreteria agli Esteri puntualizza che, così come per gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità, quelli relativi alle visite in abitazioni dovranno essere giustificati tramite autocertificazione e ricorda infine che il coprifuoco a San Marino è alle 20.00 e non alle 22.00 come in Italia.