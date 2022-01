Spostamento elementari a Murata: i rappresentanti di classe chiedono confronto

Prosegue il dibattito sullo spostamento delle elementari di Città a Murata. I rappresentanti di classe del Plesso “La Sorgente” scrivono al Segretario all'Istruzione, al Dipartimento Istruzione e alla Direttrice della scuola per chiedere un incontro e conoscere l'avanzamento del progetto e i tempi. Di recente si era parlato dell'ipotesi di spostare tutte le classi rimaste già dal prossimo anno scolastico, ma si trattava di un'opzione da confermare dopo il confronto con insegnanti e famiglie, come anticipato in un'intervista dal segretario Belluzzi.

I rappresentanti di classe scrivono di non essere ancora stati invitati e, nella lettera, porgono una serie di domande, ad esempio come si pensi di adeguare la struttura di Murata, se le aule saranno in grado di contenere tutti i bambini del Castello e se siano stati effettuati tutti i controlli per garantire spazi adeguati per refettorio e palestra. Nei giorni scorsi Belluzzi aveva spiegato che l'edificio è stato pensato per ospitare due classi per ciascuno dei cinque anni, annunciando lavori di adattamento in estate. In un periodo di pandemia, dichiarano i rappresentanti di classe, “ci appare una forzatura voler ammassare tanti bambini insieme e formare anche il prossimo anno una prima classe al limite massimo numerico di legge”. E chiedono un confronto “costruttivo e reale”.

