Spunta il nome del calciatore condannato, Tura (FSGC): "Se confermato, il club può congelare il rapporto"

Marco Tura

Continua a far discutere sul Titano la vicenda del calciatore militante, sembra, nel campionato sammarinese, condannato in primo grado per violenza sessuale su una 14enne: sulle pagine del Carlino pubblicate le generalità del giovane. Interviene sul caso il Presidente della Federcalcio Marco Tura: "Abbiamo letto di questo nominativo su un pezzo trattato da un quotidiano locale. Naturalmente non può essere considerata un'informazione ufficiale, però ci permette di verificare con una eventuale smentita la veridicità dell'informazione. Ci aspettiamo che il giocatore coinvolto smentisca questa notizia, in caso contrario probabilmente il club si sentirà autorizzato a congelare il suo rapporto con questo giocatore".

Il segretario di Stato Rossano Fabbri, invece ha proposto delle modifiche alla normativa, come si comporterà la Federcalcio in questo caso? "Per coerenza con quello che ha già fatto il Comitato Olimpico, - risponde Tura ai microfoni di Rtv - quando a luglio scorso ha approvato un regolamento di safeguarding, al quale tutte le federazioni avrebbero dovuto aderire alla fine di gennaio scorso. Noi non abbiamo aderito perché, coerentemente con quanto già fatto da loro, dall'estate scorsa abbiamo fatto partecipare un nostro funzionario a un corso organizzato dalla FIFA sul safeguarding. Questo corso terminerà a maggio e a quel punto avremo a disposizione tutte le informazioni, tutti gli elementi per allestire un nostro regolamento safeguarding in linea con le normative della FIFA. Naturalmente quel regolamento, come tutti i regolamenti di quel genere, come tutti i codici etici, saranno applicabili soltanto nel momento in cui si avrà la certezza dell'identità di chi commette l'infrazione, che è il vero problema che abbiamo affrontato noi in questi giorni. In ogni caso sarà un documento importante perché ci allineerà a tutte le normative presenti nel nostro settore".

Nel video l'intervista a Marco Tura, Presidente Federazione Sammarinese Giuoco Calcio.

Alessandro Ciacci