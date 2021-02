Sputnik a San Marino: ne parla la stampa italiana. Da Carta Bianca a Porta a Porta. Presenti in conferenza stampa ISS diverse troupe televisive

Grande l'impatto mediatico su San Marino per l'arrivo dello Sputnik. La Repubblica è il trentesimo paese ad utilizzarlo. Ieri, sul Titano, testate giornalistiche italiane mentre, la sera, si parlava di noi nei programmi Carta Bianca e Porta a Porta. Sempre ieri, l'Ambasciata russa in Italia citava sul suo sito che l'accordo tra il Governo sammarinese e il Fondo Russo “è diventato un'altra testimonianza della cooperazione tradizionalmente solida e costruttiva tra i due paesi”. C'è già chi, oltre confine, vorrebbe venire a vaccinarsi in Repubblica ma a scanso di equivoci il Governo è stato chiaro: la campagna vaccinale è per i soli sammarinesi.

[Banner_Google_ADS]

Tutti pazzi per lo Sputnik, verrebbe da dire, con l’ex premier Romano Prodi che, parlando di fallimento sanitario dell’Europa, sganciava la bomba, consigliando a Draghi di comprare subito i vaccini da Putin. “Ha ragione Romano Prodi” - ha dichiarato ieri a La7 Matteo Salvini - “la salute viene prima di qualsiasi ragionamento politico o ideologico. L'Agenzia del Farmaco Europea deve dare una risposta sullo Sputnik e sul vaccino monodose Johnson & Johnson". Virologi come Burioni lo promuovono, positiva la valutazione scientifica dell’Istituto Spallanzani su efficacia (oltre il 92%) e sicurezza. Già aveva fatto scalpore la notizia di un interessamento del Titano, ora che lo Sputnik è arrivato e che verrà somministrato già da domani, è sicuro che nuove reazioni non si faranno attendere. Già oggi c'erano alla conferenza stampa dell'ISS diverse troupe televisive e giornalisti di quotidiani italiani.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: