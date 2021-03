Sputnik: Carlo Frisi veste i panni di Salvini che si vaccina a San Marino

Matteo Salvini invita l'Italia a seguire San Marino e procurarsi vaccini Sputnik. La notizia rimbalza in tutta la penisola e Carlo Frisi non se la lascia scappare. L'imitatore riminese ha deciso così di vestire i panni del leader leghista per annunciare di essersi vaccinato a San Marino. E lo fa attraverso un video social, piattaforma particolarmente gradita al vero Matteo. Lo sfondo, è quello di Palazzo Pubblico; l'invito è a vaccinarsi. Soprattutto l'attore, diventato ormai sammarinese, ci offre uno sketch che strappa il sorriso, in un momento difficile. Tutta da vedere sui profili facebook e twitter dell'imitatore.