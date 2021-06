COVID 19 Sputnik: dall'OMS novità sull'approvazione Da lunedì sul Titano mascherina all'aperto solo "vivamente consigliata". Sul fronte contagi, in Italia, continua a calare la curva. In Emilia Romagna 134 nuovi positivi

Sono 2.436 i positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, in lieve diminuzione rispetto ieri, a fronte di 238.632 i tamponi effettuati. Il tasso di positività resta stabile all'1%, 57 i nuovi decessi registrati. Sono 788 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 48 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 20.

[Banner_Google_ADS]



Dall'OMS intanto arrivano aggiornamenti che interessano anche tanti sammarinesi. Gli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno comunicato come si stia facendo tutto il possibile per accelerare l'approvazione del vaccino Sputnik. A dichiararlo, ieri, il direttore generale dell'Oms Ghebreyesus a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Ghebreyesus, si legge sull'ANSA, non ha fornito dettagli sul calendario del riconoscimento ma ha detto di sapere che gli esperti dell'Agenzia dell'Onu stanno facendo tutto il possibile per accelerare questo processo. Inoltre come previsto dall'ultimo decreto, a San Marino a partire da lunedì l'utilizzo della mascherina all'aperto sarà per tutti solo “vivamente consigliato”.

In Emilia-Romagna: su quasi 23 mila tamponi eseguiti, 134 nuovi positivi (0,6%). 624 i guariti, calano casi attivi (-500), pazienti in isolamento domiciliare (-465) e ricoveri (-35). Sul fronte vaccinazioni oltre 2 milioni e 829 mila le dosi somministrate.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: