Sputnik: difficile ok dell'Ema, secondo Draghi

Tutti negativi i 45 tamponi refertati ieri dall'Iss. A San Marino, ad oggi, dunque, c'è un solo caso di positività al virus. Prosegue intanto la campagna vaccinale: 22.107 le persone vaccinate sul Titano con la prima dose e 22.295 con la seconda dose o con la dose unica. 825 le somministrazioni ai turisti. Intanto in Italia tutte le Regioni e le province autonome sono classificate a rischio basso tranne il Molise – che è a rischio moderato - secondo i dati della bozza di monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute sull'andamento dei contagi da Covid. Il quadro covid, cambia, anche notevolmente da paese a paese. La Russia ha documentato 601 morti nelle ultime 24 ore ovvero il più alto numero di morti giornalieri dal 21 gennaio scorso. Israele anticipa i tempi e dalle 12 di oggi reintroduce l'obbligo di mascherina al chiuso che era stato abolito lo scorso 15 giugno. Causa del provvedimento, la risalita dei casi, oltre 200 nelle ultime 24 ore, dovuti in larga parte alla variante Delta che nel Regno Unito è all'origine del 95% dei casi, in aumento ormai da diversi giorni, ma senza analogo incremento delle ospedalizzazioni. Intanto da Bruxelles, dove è in corso il consiglio europeo, il premier italiano Mario Draghi ha dichiarato che è difficile un ok dell'Ema allo Sputnik, mentre il vaccino cinese è inadeguato ad affrontare la pandemia